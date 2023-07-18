Звитяги тернопільських юнаків

Літні канікули не заважають юним тернопільським шахістам брати участь у різноманітних турнірах. Як повідомив їхній наставник Ігор Подольський, тринадцятирічний учень ЗОШ №3 Назар Сохор, скажімо, нещодавно взяв участь у відкритому чемпіонаті Львівської області серед спортсменів віком до двадцяти років.

І виступив успішно, ставши бронзовим призером турніру — 6,5 очка з дев’яти можливих за швейцарською системою.

Натомість учень ЗОШ №5 Артем Гирон, який готується до вересневого чемпіонату Європи серед юнаків віком до десяти років у Румунії, відзначився на турнірі «Мукачівське літо». Аналогічна сума набраних балів дозволила йому завоювати друге місце.

На фото: Артем ГИРОН разом зі своїм наставником Ігорем ПОДОЛЬСЬКИМ після завершення церемонії нагородження в Мукачеві.

Фото із соціальних мереж