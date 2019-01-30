Як підтвердити статус

Згідно з пунктом 292 прим.1.1 статті 292 прим.1 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, в тому числі на умовах оренди. Про це нагадали в головному управління ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 4 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2012 року за номером 1051, ведення Державного земельного кадастру здійснює держгеокадастр та його територіальні органи.

Статтею 202 Земельного кодексу України визначено, що державна реєстрація земельних ділянок здійснюється в Державному земельному кадастрі в порядку, встановленому Законом України «Про Державний земельний кадастр».

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державний реєстр речових прав на нерухоме майно — єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав.

Міністерство юстиції України забезпечує створення та функціонування Державного реєстру прав, є його держателем (пункт 3 частини першої статті 7 цього Закону).

Тобто сільськогосподарські товаровиробники для отримання інформації щодо земельних ділянок, які перебувають в їхній власності або надані ним у користування, в тому числі на умовах оренди, мають звернутися до територіальних органів держгеокадастру та/або Міністерства юстиції України за місцем знаходження земельних ділянок.

Згідно з підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу сільськогосподарські товаровиробники, зокрема юридичні особи, для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають контролюючому органу за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок до 20 лютого поточного року перелік документів. Зокрема, відомості (довідку) про наявність земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками. В тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578, подається разом з додатком «Відомості про наявність земельних ділянок».

Цей додаток, який є невід’ємною частиною податкової декларації, заповнюється платником єдиного податку четвертої групи на підставі документів, що підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками. В тому числі договорів оренди земельної частки (паю) або, на підставі інформації, отриманої від територіальних органів держгеокадастру та/або Міністерства юстиції України.

Відомості (довідка) про наявність земельних ділянок, як окремий документ, до контролюючих органів не подаються.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області