За ставкою п’ять відсотків

Відповідно до підпункту 170.10.1 пункту 170.10 статті 170 Податкового кодексу України доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV ПКУ для нерезидентів). Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165). Підпунктом 14.1.268 пункту 14.1 статті 14 встановлено, що «пасивними доходами» є, зокрема, доходи, отримані у вигляді дивідендів. Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм пункту 170.5 статті 170.

Підпунктом 170.5.2 пункту 170.5 статті 170 визначено, що будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів.

Доходи, зазначені в пункті 170.5 статті 170, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною підпунктами 167.5.1 та 167.5.2 пункту 167.5 статті 167.

Відповідно ж до підпункту 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 ставку податку встановлено у розмірі п’яти відсотків — для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Враховуючи сказане, дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) на користь фізичних осіб — нерезидентів оподатковуються за ставкою 5 відсотків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області