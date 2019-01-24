Зміни в екологічному податку

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» змінено визначення платників, які справляють екологічний податок за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря, так і ставки податку.

При цьому за зобов’язаннями податку за викиди двоокису вуглецю, що виникають за результатами діяльності в 2019 році, до платників податку в частині викидів двоокису вуглецю належать суб’єкти, в яких сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю за даними форми статистичної звітності 2-ТП повітря за 2018 рік, копія якої подається до органу ДФС за місцезнаходженням стаціонарного джерела викидів, перевищує 500 тонн.

Окрім того, з 1 січня 2019 року ставка податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами з 0,41 гривні за тонну підвищено до 10 гривень за тонну. Тобто, збільшено у 24,4 рази. Разом із тим Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» змінено склад доходів Державного бюджету України, що визначений статтею 29 Бюджетного кодексу України, в частині розподілу між бюджетами коштів від податку.

Зокрема, згідно із пунктом 16¹ статті 29 Бюджетного кодексу запроваджено особливий порядок розподілу коштів податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, який полягає в тому, що надходження податку в частині викидів двоокису вуглецю зараховуються до загального фонду державного бюджету у розмірі 100 відсотків. Тоді як надходження податку від викидів інших видів забруднюючих речовин зараховуються до загального фонду державного бюджету лише в розмірі 45 відсотків.

З урахуванням припису пункту 16¹ статті 29 Бюджетного кодексу, платникам необхідно скласти окремий додаток 1 до податкової декларації екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня цього ж року за номером 1052/27497, в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю, починаючи за зобов’язаннями з податку за ІV квартал 2018 року.

Граничними термінами подання декларації та сплати податкових зобов’язань з податку вважаються за:

— за ІV квартал 2018 року — 11 лютого 2019 року, а останнім днем сплати податку — 19 лютого 2019 року;

— І квартал 2019 року — 10 травня та 20 травня 2019 року відповідно;

— ІІ квартал 2019 року — 9 серпня та 19 серпня 2019 року відповідно;

— ІІІ квартал 2019 року — 11 листопада та 19 листопада 2019 року відповідно;

— ІV квартал 2019 року — 10 лютого та 19 лютого 2020 року відповідно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області