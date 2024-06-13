Додатки до звітної нової декларації екологічного податку при виправленні показників в окремих з них

Відповідно до пункту 250.1 статті 250 Податкового кодексу України (ПКУ) базовий податковий (звітний) період по екологічному податку дорівнює календарному кварталу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, подають їх протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контрольних органів та сплачують податок протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів (підпункт 250.2.1 пункту 250.2 статті 250 ПКУ).

Форма податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715.

Згідно з приміткою 1 до декларації невід’ємною її частиною є шість типів додатків: 1—6.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування — викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші.

За відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання для такого об’єкта оподаткування, до декларації не додається.

При виправленні показників в окремих додатках до поданої звітної декларації суб’єктом господарювання подається:

до настання граничного терміну подання звітної декларації — звітна нова декларація разом з усіма додатками, в яких обчислюються податкові зобов’язання за відповідними видами об’єкта оподаткування;

після настання граничного терміну подання декларації — уточнююча декларація разом із тими додатками, в яких виявлені помилки, та у зв’язку з цим уточнюються податкові зобов’язання за відповідним видом об’єкта та/або додатки за об’єктами оподаткування, які не були подані разом зі звітною декларацію.

При цьому згідно з підпунктом 69.38 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період із першого серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, та пені.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області