Виправлення помилок у додатках до декларації з екологічного податку після граничного терміну її подання

Відповідно до пункту 250.1 статті 250 Податкового кодексу України (ПКУ) базовий податковий (звітний) період з екологічного податку дорівнює календарному кварталу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, подають їх протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контрольних органів та сплачують податок протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів (підпункт 250.2.1 пункту 250.2 статті 250 ПКУ).

Форма податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715.

Згідно з приміткою 1 до декларації невід’ємною її частиною є шість типів додатків.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування — викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші, зокрема:

розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1;

розрахунок суми екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, здійснюється у додатку 2;

розрахунок суми екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, здійснюється у додатку 3.

Після настання граничного терміну подання декларації подається декларація з позначкою «уточнююча» разом з тими додатками 1,2,3, в яких виявлені помилки без нарахувань штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, та пені, враховуючи положення підпункту 69.38 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

У додатках 1,2,3, які виправляються, у колонці 2 зазначається виправлена (правильна) інформація щодо коду забруднюючої речовини (коду відходів) та заповнюються повторно всі показники зазначені у попередньо поданих додатках 1,2,3 які уточнюються.

Крім того в уточнюючих додатках 1,2,3:

у рядку 5 зазначається сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 4 відповідного додатка раніше поданої декларації, що уточнюється у зв’язку із самостійним виявленням помилки;

рядки 5.1 і 5.2 прокреслюються (у разі подання уточнюючої декларації в паперовому вигляді) або не заповнюються (у разі подання засобами електронного зв’язку).

На підставі заповнених уточнюючих додатків 1,2,3 заповнюються показники уточнюючої декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області