І за новою формою можна, і за старою

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року за номером 897 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» затверджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Наказ набрав чинності 18 січня 2019 року. Основною метою внесення змін до форми декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408, є врегулювання питання щодо визначення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по об’єктах як житлової, так і нежитлової нерухомості, та забезпечення зручності суб’єктам господарювання уточнювати свої податкові зобов’язання.

Декларацією передбачено, що до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування подається одна декларація. В разі існування об’єктів нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають різним кодам органів місцевого самоврядування за КОАТУУ, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним контролюючим органом, декларація подається з кількома додатками відповідного типу (на сьогодні декларації надаються окремо по кожній адміністративно-територіальній одиниці).

Нова форма декларації сприятиме скороченню кількості податкової звітності: декларація надається одна, а кількість додатків залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території адміністративно-територіальних одиниць яких розташовані об’єкти нерухомого майна.

Враховуючи сказане, ДФС рекомендує платникам податку декларувати свої податкові зобов’язання в 2019 році за новою формою декларації. Водночас, зважаючи на норми пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України, платники податку не обмежені в поданні декларації за старою формою. Фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області також звертають увагу платників податку на те, що до контролюючого органу має бути надана декларація тільки за однією формою.

Більш детально про це йдеться у листі ДФС України від 13 лютого 2019 року за номером 4687/7/99-99-12-02-03.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області