Майже 246 мільйонів за місяць

Упродовж січня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили 245 мільйонів 703,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Це на 40 мільйонів 63,8 тисячі гривень більше, ніж торік у січні. З усієї суми надходжень до державного бюджету платники спрямували 62 мільйони 522,4 тисячі гривень цього платежу. Місцеві бюджети поповнилися на 183 мільйони 181 тисячу гривень податку на доходи фізичних осіб.

Варто зазначити, що цей платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. По області частка податку на доходи фізичних осіб у надходженнях до місцевих бюджетів складає 70 відсотків, а в скарбниці міста Тернополя — 60 відсотків. Кошти використовуються на реалізацію різноманітних соціальних програм регіону, виплату стипендій, допомог тощо. Тому суб’єкти господарювання, які дбають про добробут рідного краю, зобов’язані дотримуватися законодавства про оплату праці та сплачувати податок на доходи фізичних осіб у повному обсязі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області