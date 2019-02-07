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На «Ниву» чекатимуть 25 лютого

07.02.201907.02.2019Автор Богдан Дікальчук
На «Ниву» чекатимуть 25 лютого

Затверджено графік реєстрації футболістів та заявки команд клубів Професіональної футбольної ліги України на весняну частину змагань сезону 2018—2019 років. Це другий трансферний період для колективів першої і другої ліг.

Триває він із 30 січня і завершиться 1 березня. А безпосередньо подавати заявки і формувати основний список гравців команди матимуть змогу з 19 лютого.

Згідно з розробленим у ПФЛ України графіком футбольний клуб «Нива» (Тернопіль) подаватиме заявку в понеділок, 25 лютого.

Фото із сайту ФК «Нива»