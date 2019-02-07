На «Ниву» чекатимуть 25 лютого

Затверджено графік реєстрації футболістів та заявки команд клубів Професіональної футбольної ліги України на весняну частину змагань сезону 2018—2019 років. Це другий трансферний період для колективів першої і другої ліг.

Триває він із 30 січня і завершиться 1 березня. А безпосередньо подавати заявки і формувати основний список гравців команди матимуть змогу з 19 лютого.

Згідно з розробленим у ПФЛ України графіком футбольний клуб «Нива» (Тернопіль) подаватиме заявку в понеділок, 25 лютого.

Фото із сайту ФК «Нива»