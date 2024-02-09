Перед стартом усі рівні?

У Парижі відбулось жеребкування четвертого в історії сезону футбольної Ліги націй УЄФА. Стали відомі склади всіх груп.
Ліга А
Група А-1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія.
Група А-2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль.
Група А-3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина.
Група А-4: Іспанія (чинні переможці), Данія, Швейцарія, Сербія.
Ліга В
Група В-1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія.
Група В-2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція.
Група В-3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан.
Група В-4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина.
Ліга С
Група С-1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія.
Група С-2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар.
Група С-3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь.
Група С-4: Вірменія, Фарери, Північна Македонія, Латвія.
Ліга D
Група D-1: Литва/Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн
Група D-2: Молдова, Мальта, Андорра
Груповий етап турніру відбудеться у вересні-листопаді 2024 року. Тоді як новий раунд плей-оф запланований на березень 2025 року. Переможці та другі команди чотирьох груп ліги А візьмуть участь у чвертьфінальних протистояннях, які визначать найсильніших за підсумками двох поєдинків. Переможці цих дуелей вийдуть до фінального турніру, що відбудеться у червні 2025 року.
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