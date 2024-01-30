Посеред минулого тижня, 25 січня, в Києві відбувся позачерговий XXVI конгрес Української асоціації футболу. На ньому новим президентом цієї громадської спортивної організації було обрано легендарного вітчизняного футболіста і тренера, володаря «Золотого м’яча» Андрія Шевченка.

У своїй роботі новий президент УАФ пообіцяв зосередитися на дев’ятьох кроках: прозорості та цифровізації діяльності асоціації, розвитку збірних команд та їхніх брендів, співпраці з клубами, реформі арбітражу та підготовці фахівців, міжнародній співпраці та використанні футболу для посттравматичного відновлення українців.

«Український футбол має бути масовим і доступним, збірні —гордістю кожного українця, а клуби — сильними та ефективними. Ми плануємо впроваджувати найкращі світові практики для швидкого розвитку українського футболу та використовувати «гру мільйонів» для подолання травм війни. Попереду дуже багато роботи», — сказав також Андрій Шевченко.

Новий президент УАФ зазначив, що в планах — створити базу осіб, залучених до футболу, та оцифрувати всю діяльність асоціації. Для цього Шевченко планує співпрацювати з командою Міністерства цифрової трансформації України.

Один зі складних викликів — відтік талановитих дітей з України. У своїй промові Андрій Шевченко наголосив, що в дев’яності роки минулого століття схожою була ситуація в Хорватії. І країна успішно з нею впоралася. Також, за словами новообраного очільника УАФ, Звонімір Бобан, який брав участь у створенні програми розвитку футболу в Хорватії, вже погодився співпрацювати та обмінюватися досвідом

На конгресі УАФ був присутній онлайн радник директора УЄФА з питань національних асоціацій Йозеф Клімент. Загалом у роботі конгресу взяли участь 94 делегати, які представляли всіх постійних та асоційованих членів УАФ. Окрім самого Андрія Шевченка, за нього проголосували всі решта делегатів.

Здобувши 93 голоси з 94-х Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу на найближчі п’ять років. Першим віцепрезидентом УАФ обрали Павла Бойчука, віцепрезидентами — Сергія Реброва та Олександра Шевченка. Кількісний склад виконавчого комітету УАФ було вирішено зменшити до 12-ти осіб.

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