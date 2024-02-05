Віват, король!

Присвячена легендарному футболісту Олегу Блохіну пісня під такою назвою згадалася після того, як стали відомі останні новини з табору тернопільської «Ниви». Після початку підготовки жовто-зелених до весняної частини чемпіонату України серед команд першої ліги засоби масової інформації повідомили про те, що команду залишив її незаперечний лідер і капітан Максим Механів.

Ще з 2016 року легендарний голкіпер зайняв у «Ниві» пост №1. За цей період разом із партнерами по команді пройшов шлях з аматорів до турніру чемпіонату України серед колективів першої ліги. На його рахунку 155 офіційних поєдинків, з яких лише дев’ять були проведені на аматорському рівні. Решта 146 — у першій чи другій лігах, у розіграші Кубка України.

Із Файного міста Максим Механів перебрався до Києва, де виступатиме за «Лівий берег». У другій частині чемпіонату цей столичний колектив боротиметься у чемпіонській гонці першої ліги за вихід до елітного дивізіону вітчизняного футболу.

Колектив «Ниви» щиро подякував Максимові за відданість і добросовісну роботу на благо клубу, побажав йому успіхів і досягнення нових вершин у спорті.

Фото із соціальних мереж