Нехай, Оксано, здійсняться всі твої плани і мрії! 25-літній ювілей Оксани Ралько

Сьогодні, в перший день лютого, славний 25-літній ювілей відзначає майстер спорту з легкої атлетики Оксана Ралько. Уродженка Бучача уславила рідний край вагомими досягненнями в бігові на короткі дистанції.

Для «королеви спорту» талановиту одинадцятирічну дівчину відшукав тренер Бучацької ДЮСШ Ігор Шмигельський. Далі продовжила заняття під керівництвом Івана Чуби. Честь і хвала старійшині тренерського цеху Тернопільщини. Як і повага. Адже наступивши, так би мовити, на горло власній пісні, невдовзі передав надзвичайно спритну і швидку юнку тренерському подружжю Тетяни і Михайла Борейків із Тернополя. Чудово розумів, що з їхньою допомогою Оксана значно швидше прогресуватиме в улюблених бігових дисциплінах.

Відтоді, до восьмого класу, коли переїхала до обласного центру і стала мешкати в наставників, навчаючись у школі-ліцеї №6 імені Н. Яремчука, для Оксани Ралько ще до вступу на факультет фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка розпочалися легкоатлетичні «університети», які, завдяки цілеспрямованому характеру та наполегливості, долала із завзяттям і старанням. Разом із на два з половиною років старшим тоді ще теж, звісно, не майстром спорту, земляком Іваном Стребковим на вихідних і під час канікул тренувалися в обласному центрі, а решту часу — самостійно в Бучачі за складеними наставниками планами. Бо змалку дослухалися до їхніх настанов: ви зможете і повинні стати майстрами.

Тож результати не забарилися. Високий клас чемпіонки області серед дівчат, юніорок, а пізніше — молодих атлеток віком до 23-х років у бігу на 100, 200, 300, 400 метрів, як правило, далі неодмінно підкріплювався аналогічними звитягами і на чемпіонатах України на дистанціях 200 і 400 метрів. Сімнадцятилітньою отримала запрошення до національної збірної України, честь якої гідно захищала протягом п’яти наступних років. Тоді ж, у 2011-му вперше виступила на чемпіонаті світу серед дівчат.

А ще через рік уже на світовій першості юніорок команді співвітчизниць із Оксаною Ралько в складі лише якоїсь миті не вистачило, аби вибороти бронзові медалі в естафеті 4 по 400 метрів. Узяла участь і в юніорському чемпіонаті Європи 2013 року. Про надзвичайно високий тодішній рівень конкуренції в цій естафетній дисципліні свідчить ще одне четверте місце українок. Прагнули, без сумніву, виступити з максимальною самовіддачею. Але і конкурентки завойованим аж ніяк не хотіли поступитися.

Словом, таке життя спортсменів. І тріумфальні миті перемог бувають, і прикрі невдачі, коли змушений зупинитися за крок до омріяного. До речі, після того, як подружжя Борейків виїхало закордон, Оксана займалася під керівництвом Олександра Степанюка. На запитання, чи важко було членові збірної звикнути до нового наставника, відповіла негативно. Чи не відразу між ними склалися гармонійні стосунки, якщо хтось із них виявляв хоча би іноді дикторські «замашки», то, швидше, вона сама. Зрештою, через деякий час і вже до завершення активних виступів у спорті в 2017-му, цей дует реформувався в тріо. Адже з допомогою соціальних мереж відновила співпрацю і з Михайлом Борейком. А Олександр Степанюк ще й детально систематизував усі встановлені підопічною рекорди області, яких за дванадцять років назбиралося аж 31.

А як нині поживає магістр Тернопільського національного педагогічного університету? Відповіла одним словом: «Чудово!» Трудиться в рідному Бучачі викладачем фізичної культури і спорту в ПТУ №26 і в колегіумі імені Святого Йосафата. Займається зі старшими юнаками і дівчатами. В більшості такої любові до «королеви спорту», як у неї, звичайно, немає. Зате полюбляють гру над сіткою. Тому і фах волейбольного тренера вже освоїла. Може не тільки підказати, а й продемонструвати, як у тому чи іншому моменті діяти на майданчику.

Здоров’я передусім чудовій у недалекому минулому спортсменці, а нині — кваліфікованому фахівцеві, яку автор цих рядків знає з дитячих років. Нехай, Оксанко, здійсняться всі твої плани і мрії!

На фото: Оксана РАЛЬКО впевнено лідирує у фінальному забігу на 400 метрів під час командного чемпіонату України 2013 року в Ялті.

Фото із сайту MIR-LA.com