Виконав норматив для відбору на чемпіонат Європи

Наприкінці минулого тижня на навчально-тренувальній базі у Кончі-Заспі під Києвом відбувся четвертий етап Кубка України з легкоатлетичних метань пам’яті заслужених тренерів України Л. Смєлаша та А. Кончица. За нагороди стартів сперечалися майже півтори сотні атлетів з одинадцяти областей нашої держави.

Серед тих, кому вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани, і вихованець тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Івана Панасюка Максим Лаврик. Незважаючи на сильний дощ, що тривав усі два змагальні дні, нашому земляку не було рівних у суперечці атлетів віком до вісімнадцяти років.

У найкращій своїй спробі він штовхнув 5-кілограмовий снаряд на 18 метрів 23 сантиметри. Це нове особисте досягнення талановитого атлета, яке дозволило йому виконати кваліфікаційний норматив для відбору на цьогорічний чемпіонат Європи у своїй віковій групі.

На фото: Максим ЛАВРИК (у центрі) під час церемонії нагородження.

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