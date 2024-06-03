Помітний прогрес результатів

Календарне літо розпочалося проведенням у Львові командного чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2007 року народження та молодших. Під час змагань у сусідньому обласному центрі двом нашим землякам виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани.

Сталося це в секторі для штовхання ядра. Спочатку під час суперечки дівчат відзначилася підопічна тренера Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту Василя Яковіва Альбіна Піліх. Завдяки встановленому особистому досягненню (12 метрів 93 сантиметри) дівчина завоювала бронзову медаль.

А змагання юнаків стали надзвичайно успішними для іншого учня цього навчального спортивного закладу Максима Лаврика, яким опікується Іван Панасюк. Найкращою для нього стала передостання п’ята спроба — 16 метрів 91 сантиметр. Це теж нове особисте досягнення спортсмена, яке дозволило йому завоювати друге місце.

Непогано виступили також деякі учні Тернопільської ОДЮСШ. Для прикладу, у забігах на 2000 метрів із перешкодами відразу двоє наших земляків фінішували шостими. Мова про підопічного Богдана Дуди Володимира Пюрка і Мар’яну Тесленкову. Дівчина тренується під керівництвом Ольги Стефанишиною і на змаганнях у Львові їй теж удалося встановити нове особисте досягнення — 8 хвилин 11,63 секунди.

Нарешті, у спринтерських фіналах В на 100 метрів дев’ятими стали двоє учнів Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту — Єва Овод (12,72 секунди) та Арсен Мищишин — 11,68 секунди. Покращили свої особисті досягнення також Анна Сорока, яка долала 800 метрів та спринтерка Яна Вівчарик. Наших бігунів тренують Софія і Назарій Рибії, Олег Данилюк і Микола Ситарчук.

Літній сезон у легкоатлетів триває. Вже найближчих вихідних, 7—9 червня, у Кропивницькому відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2009—2010 років народження.

На фото: Максим ЛАВРИК (ліворуч) під час нагородження лауреатів у штовханні ядра.

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