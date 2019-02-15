Нова форма подання звітності

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. В зв’язку з набуттям 14 грудня 2018 року чинності наказу Міністерства фінансів України від 19 жовтня цього ж року за номером 842 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» розроблено та впроваджено оновлену форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств (ідентифікатор форми J0100117 для юридичних осіб).

Враховуючи, що видання наказу №842 обумовлено змінами з 1 січня 2018 року в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету, рекомендовано платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період — 2018 рік подавати податкову декларацію за новою формою.

Електронна форма за ідентифікатором J0100117 розміщена на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів і є доступною для використання розробниками програмного забезпечення.

Електронна форма за ідентифікатором J0100117 передбачає необхідність встановлення позначки «базовий звітний період квартал» або «базовий звітний період рік». Зазначене має бути реалізовано в програмному забезпеченні, яке використовує платник для подання нової форми декларації в електронному вигляді.

До 1 квітня 2019 року буде забезпечено також прийняття декларацій за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 (у редакції наказу від 28 квітня 2017 року, №467), а саме:

— за базовий звітний період рік — за ідентифікатором форми J0108104;

— за базовий звітний період квартал — за ідентифікатором форми J0100116.

Детальніше про те, як внести зміни до податкової звітності за минулі періоди, відображення у 2018 році на користь нерезидента — юридичної особи або уповноваженої ним особи виплат та інші нюанси заповнення декларації йдеться в листі ДФС України від 13 лютого 2019 року за номером 4622/7/99-99-15-02-01-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області