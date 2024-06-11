Податок на прибуток від підприємств Тернопільщини

Упродовж січня-травня цього року платники податків — юридичні особи краю сплатили до Зведеного бюджету України 515,4 млн гривень податку на прибуток підприємств. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, до державного бюджету підприємства перерахували 462 мільйони гривень, а до місцевих бюджетів — 53,4 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження до зведеного бюджету збільшилися на 26,5 мільйона гривень.

До загального фонду зведеного бюджету у січні-травні платники спрямували 5,3 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Податківці нагадали, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області