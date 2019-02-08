Отримали нову довідку? Уточніть показники

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Згідно з підпунктом 271.1.1 пункту 271.1 статті 271 та пунктом 289.1 статті 289 Податкового кодексу України для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46, із розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається в разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі (пункт 286.2 статті 286).

Правові засади оцінки земель в Україні, регулювання відносин, пов’язаних із процесом оцінки земель, забезпечення оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель визначає Закон України «Про оцінку земель». Виконання нормативної грошової оцінки землі здійснюється на підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування або договору, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому цим Законом (стаття 15).

При цьому за результатами, зокрема, нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація (частина перша статті 20 Закону).

Технічна документація, зокрема, з нормативної грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. Протягом місяця з дня надходження технічної документації з бонітування грунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації (частина перша статті 23 Закону).

Витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки платниками подаються до контролюючого органу в рамках виконання норм пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу.

Тобто при отриманні протягом року нової довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки платник зобов’язаний уточнити показники декларації з плати за землю з дати набрання чинності затвердженого уповноваженим органом відповідного рішення щодо виконаної нормативної грошової оцінки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області