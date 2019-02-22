Переважає мале підприємництво

Станом на початок лютого 2019 року на обліку в головному управління ДФС у Тернопільській області перебувало 57455 основних платників податків. Майже 60 відсотків із них — 34427 осіб — приватні підприємці.

Решта платників є юридичними особами — 23028, що на 823 суб’єкти господарювання більше, ніж торік.

Упродовж січня 2019 року стали на облік 377 платників податків. Серед них 69 юридичних осіб та 308 підприємців. Припинили діяльність за цей же час 529 суб’єктів підприємницької діяльності: 20 юридичних осіб та 509 фізичних осіб — підприємців.

У Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків зареєстровано 1107255 фізичних осіб, а також 3995 іноземців. Проте 4740 осіб відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера. В січні цього року зареєстровано 1317 фізичних осіб та 22 іноземці.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області