Період для подання податку на прибуток: уточнення за новою формою

У зв’язку з набуттям 14 грудня 2018 року чинності наказу Міністерства фінансів України від 19 жовтня 2018 року за номером 842 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» розроблено та впроваджено оновлену форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств (ідентифікатор форми J0100117 для юридичних осіб). Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України, якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

У разі необхідності внесення змін до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за минулі податкові (звітні) періоди в порядку, визначеному статтею 50 Кодексу, до 1 квітня 2019 року платники податку матимуть можливість подавати уточнюючі декларації за ідентифікаторами форм J0108104, J0100116 та J0100516.

При виправленні помилок за податкові (звітні) періоди 2015—2017 років суб’єктами господарювання — виробниками сільськогосподарської продукції, якими було обрано річний податковий (звітний) період, відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 Кодексу, такі платники в уточнюючих деклараціях обов’язково проставляють позначку в рядку «виробника сільськогосподарської продукції» у полі 9 «Особливі відмітки» заголовної частини Декларації та можуть використовувати ідентифікатор форми J0100516, що буде діяти до 1 квітня 2019 року, а у подальшому — нову форму за ідентифікатором J0100117.

Після 1 квітня 2019 року уточнюючі декларації прийматимуться тільки за новою формою (за ідентифікатором J0100117).

Згідно з пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу, якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у пункті 50.1 статті 50, не застосовуються.

При поданні платником за 2018 рік декларації за новою формою за ідентифікатором форми J0100117 до закінчення граничного строку подання (1 березня 2019 року включно), податкові зобов’язання визначаються за декларацією, що подана останньою, незважаючи на наявність раніше поданої за ідентифікатором форми J0108104 або J0100116.

Вказані роз’яснення надані листом ДФС від 13 лютого 2019 року за номером 4622/7/99-99-15-02-01-17 щодо технічної можливості подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 рік за новою формою.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області