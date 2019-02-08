Платники єдиного податку — місцевим бюджетам

Майже 76,7 мільйонів гривень єдиного податку сплатили в січні 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 9,7 мільйона.

Загалом частка єдиного податку в місцевих бюджетах складає майже четверту частину всіх надходжень. Більш ніж половину коштів сплатили приватні підприємці. В січні цього року вони перерахували до місцевих скарбниць 39,5 мільйона гривень, що на 7,8 мільйона більше, ніж торік у січні.

Юридичні особи поповнили бюджети, сплативши 5,4 мільйона гривень єдиного податку. Від суб’єктів господарювання, які перебувають на фіксованому податку, а це четверта група спрощеної системи оподаткування, до бюджетів надійшло 31,8 мільйона гривень, що трохи більше, ніж на 3 мільйони перевищує показник аналогічного минулорічного періоду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області