Понад десять мільйонів гривень податку на нерухоме майно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — один із платежів, який наповнює місцеві бюджети. Сплачують його фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості, а ставки податку встановлюються рішеннями органів місцевого самоврядування.

Упродовж січня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили 10 мільйонів 269,4 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це перевищило очікувані надходження на 876,1 тисячі гривень або на 9,3 відсотка. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 1,7 мільйона гривень або на 19,4 відсотка.

Майже 95 відсотків податку на нерухомість сплатили юридичні особи — 9 мільйонів 743,4 тисячі гривень, що на 1,4 мільйона більше, ніж торік у січні. Фізичні особи сплатили 526 тисячі гривень податку, що перевищує аналогічні надходження минулого року на 80,7 тисячі і на 55,1 тисячі більше очікуваних надходжень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області