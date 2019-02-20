Реалізовують безхазяйне майно

Упродовж січня 193 юридичних особи, які допустили податковий борг на початок 2019 року, скоротили його в абсолютному значенні на загальну суму 56,1 мільйона гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Повністю виплатили свою заборгованість перед державою 130 суб’єктів господарювання. Сплачена ними сума склала 53 мільйони гривень. Із початку ж року в рахунок погашення податкового боргу спрямовано до зведеного бюджету 4,8 мільйона гривень. У тому числі до державного бюджету надійшло 4,1 мільйона.

У січні подано звернення до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму 39 тисяч гривень. Одну заяву задоволено на 13 тисяч гривень.

Надходження коштів до зведеного бюджету за рахунок реалізації безхазяйного майна становлять 188,3 тисячі гривень, у тому числі до державного бюджету — 16,4 тисячі, а до місцевих бюджетів — 171,9 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області