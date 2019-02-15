Удачі вам, дівчата!

У Харкові визначилися лауреати чемпіонату України з боксу серед жінок, молодих атлеток, юніорок і дівчат. Серед тих, кому вдалося піднятися на п’єдестал пошани, і вихованки тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Руслана Фірмана.

У напруженій суперечці молодих атлеток своєї вагової категорії титул чемпіонки виборола Олеся Крисюк, яка нині підвищує майстерність в обласній ШВСМ. А баталії юніорок завершилися аналогічним тріумфом Каріне Айрапетян з Тернопільської ДЮСШ із греко-римської боротьби.

У старшій із цих вікових груп успішно виступили і дві вихованки Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Відзнак за друге місце удостоєна Юлія Деденко, за третє — Каріна Вовк.

Упевнений виступ тернопільських боксерок не залишився непоміченим наставниками збірної України. Кандидатками до молодіжної команди, яка готується до вересневого чемпіонату Європи в Болгарії, названі Олеся Крисюк, Юлія Деденко і Каріна Вовк. А Каріне Айрапетян під час майбутніх відбіркових стартів спробує довести, що гідна місця в юніорській збірній України, яка в травні виступить на чемпіонаті цієї вікової групи в Румунії.

А. ЯЦИНА.

На фото: тернопільські боксерки разом зі своїм наставником Русланом ФІРМАНОМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора