Уже триразова чемпіонка України!

У Боянах Чернівецької області на початку цього тижня завершився чемпіонат України з боксу серед юнаків і дівчат. Ці змагання були відбірковими до чемпіонату Європи.

Серед тих, хто здійснив свою мрію, і завдяки перемозі в своїй ваговій категорії невдовзі спробує завоювати титул найкращої на першості Старого континенту, і тернопільська спортсменка Олександра Черевата. Підопічній Володимира Шнуровського не було рівних у ваговій категорії до 42-х кілограмів.

За словами наставника, для того, аби вже втретє стати найкращою в нашій державі, Олександрі цього разу довелося здолати двох конкуренток. Спочатку виграла в суперниці з Донецької області. А поєдинок проти атлетки з Львівщини судді достроково припинили вже в першому раунді, зафіксувавши явну перевагу Олександри Череватої.

Порадіймо й за іншу нашу землячку — вихованку Гусятинської ДЮСШ Богдану Глушко. Здолавши у чвертьфіналі суперницю з Миколаївської області, дівчина стала бронзовою призеркою в своїй ваговій категорії. Цікаво, що боксом Богдана Глушко займається менше року. Тренер згаданої ДЮСШ Руслан Мельничук відшукав її в Личківцях. Почали серйозно тренуватися і ось — перший вагомий успіх.

Що ж до Олександри Череватої, то попереду в неї навчально-тренувальний збір у складі збірної України, після якого і поїде на серпневий чемпіонат Європи.

На фото: ще один тріумф Олександри ЧЕРЕВАТОЇ і розчарування суперниці.

Фото із соціальних мереж