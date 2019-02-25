Як голосувати переселенцям?

Для того, щоб проголосувати на виборах Президента України, внутрішньо переміщеним особам та мешканцям тимчасово окупованих територій необхідно:

— до 25 березня прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем перебування в день виборів. Такі відділи функціонують в Тернопільській міській раді та в кожній районній адміністрації;

— подати заяву про тимчасову зміну місця голосування. Таку заяву розглядають невідкладно;

— 31 березня проголосувати на виборчій дільниці, номер якої вкажуть у відділенні ведення Державного реєстру виборців при поданні заяви;

— якщо буде призначено другий тур виборів, необхідно подати заяву повторно.

Нині в Тернополі таку процедуру вже пройшло близько чотирьох десятків осіб. Цей показник є дуже низьким. Тому не варто зволікати і відкладати все на останній день, інакше є ризик втратити можливість проголосувати у виборах.

Також рекомендуємо усім громадянам, яким виповнилося 18 років, перевірити себе у списках виборців. Це можна зробити на офіційному сайті Держреєстру виборців. Для цього необхідно зайти в розділ «Кабінет виборця», тоді — у графу «Перевірка включення» та внести особисті дані й електронну пошту. Опісля на останню надішлють код підтвердження, який дасть змогу ввійти в систему й побачити результат.

Ірина МАКСИМЮК,

начальниця відділу правопросвітництва та взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

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