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Оновлено Державний реєстр РРО

18.03.202118.03.2021Автор Богдан Дікальчук
Оновлено Державний реєстр РРО

Державна податкова служба України наказом від 12 березня 2021 року за номером 280 «Про внесення змін до наказу ДПС України від 21 грудня 2020 року №744» оновила Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оновлений реєстр містить перелік реєстраторів розрахункових операцій (188 моделей), дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена.

У наказі наводиться перелік реєстраторів розрахункових операцій, виключених із держреєстру у 2016—2018 роках, експлуатація яких не дозволяється (7 моделей).

Ознайомитися із оновленим переліком можна за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/320822.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області