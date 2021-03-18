Оновлено Державний реєстр РРО

Державна податкова служба України наказом від 12 березня 2021 року за номером 280 «Про внесення змін до наказу ДПС України від 21 грудня 2020 року №744» оновила Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оновлений реєстр містить перелік реєстраторів розрахункових операцій (188 моделей), дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена.

У наказі наводиться перелік реєстраторів розрахункових операцій, виключених із держреєстру у 2016—2018 роках, експлуатація яких не дозволяється (7 моделей).

Ознайомитися із оновленим переліком можна за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/320822.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області