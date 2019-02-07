Заповнюйте платівки через сервіс електронного кабінету

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. В електронному кабінеті для фізичних осіб реалізовано автоматичне заповнення основних реквізитів платіжного доручення на підставі облікових даних платника, відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджетів.

Цей сервіс надає можливість платникам податків (фізичним особам):

— скоротити час при заповненні платіжних документів;

— мінімізувати помилки при заповненні;

— сплатити податки.

Для користування електронним сервісом необхідно в меню «Стан розрахунків з бюджетом приватної частини Електронного кабінету» обрати один із податків (платежів) та вибрати одну з платіжних систем.

Після переходу на сайт платіжної системи платнику достатньо вказати суму платежу та підтвердити операцію. Оплата рахунків платником здійснюється з використанням платіжної карти клієнта банку, інші реквізити заповнюються автоматично.

У разі виникнення питань щодо користування електронним кабінетом, платники податків мають можливість звернутися до ДФС за телефоном (0800)50-10-07.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області