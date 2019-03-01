Код пільги

Відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності, зокрема, юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Про це нагадали в головному управління ДФС у Тернопільській області.

Наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року за номером 897 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» внесено зміни до форми податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408.

Відповідно до Довідника податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та на підставі рішення органу місцевого самоврядування, прийнятого згідно з підпунктом 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, у колонках 17 додатків 1 та 16 додатку 2 до декларації зазначається код «18010402».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області