Коли обмеження не діє

Роз’яснення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 6 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року за номером 148, суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами.

Сказане стосується таких розрахунків:

— між собою — в розмірі до десяти тисяч гривень включно;

— з фізичними особами — в розмірі до п’ятдесяти тисяч гривень включно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Згідно з пунктом 7 розділу ІІ положення фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

— із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами — в розмірі до п’ятдесяти тисяч гривень включно.

Платежі на суму, що перевищує 50000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

— між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, в розмірі до п’ятдесяти тисяч гривень включно.

Платежі на суму, яка перевищує 50000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Пунктом 8 положення визначено, що обмеження, установлені в пунктах 6 та 7 розділу II Положення, не стосуються:

— розрахунків суб’єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;

— добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;

— використання готівки, виданої на відрядження;

— виплат, пов’язаних з оплатою праці;

— використання готівкових коштів із фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання частини третьої статті 24 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області