Команда не підвела

У манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності за нагороди чемпіонату України з легкоатлетичного двоборства в приміщенні сперечалися юнаки і дівчата 2004—2005 років народження зі спеціалізованих і дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Змагання зібрали рекордну кількість учасників — близько дев’яти сотень юних прихильників «королеви спорту» з усіх куточків країни.

Добре виступили вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. В командному заліку наші земляки в суперечці дев’яноста збірних посіли високе чотирнадцяте місце, набравши 87 очок.

Найбільше залікових балів до скарбнички навчального спортивного закладу привніс Максим Пупко. Підопічний Наталії Гавронської виборов третє місце за підсумками бігу на 60 метрів і стрибків у довжину. Добре виступили і троє атлетів, якими опікується триразова учасниця Олімпіад Віра Зозуля. Прихильникам спортивної ходьби довелося продемонструвати свою майстерність на дистанціях 3000 і 1000 метрів. У підсумку Любов Губанова посіла сьому позицію, Денис Янусь — дев’яту, Олександра Франків — дванадцяту.

А за підсумками бігу на 60 і 200 метрів Сніжана Лаврик, яка тренується під керівництвом Миколи Ситарчука і Олега Данилюка, фінішувала тринадцятою.

На фото: Максим ПУПКО (крайній справа) на третій сходинці п’єдесталу пошани.

Фото навчального спортивного закладу