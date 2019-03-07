Майже 36 мільйонів гривень податку на прибуток

Упродовж січня-лютого 2019 року платники податків Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 35,9 мільйона гривень податку на прибуток. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

До державного бюджету суб’єкти господарювання спрямували 31,8 мільйона гривень цього платежу. Місцеві ж скарбниці отримали 4,1 мільйона гривень податку на прибуток. До загального фонду зведеного бюджету в січні–лютому цього року сплатили два мільйони гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що на 800 тисяч гривень більше, ніж очікувалося.

У лютому 2019 року до зведеного бюджету спрямовано 24,8 мільйона гривень податку на прибуток, що більш ніж удвічі перевищило очікування. До державної казни надійшло 21,9 мільйона гривень цього платежу. Місцеві скарбниці поповнилися на 2,9 мільйона гривень податку на прибуток при очікуваних 300 тисячах гривень.

До речі, за 2018 рік суб’єкти господарювання подали 3447 декларацій з податку на прибуток підприємства. Порівняно з 2017 роком їхня кількість зросла на 111 звітів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС У Тернопільській області