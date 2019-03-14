Понад 142 мільйони єдиного податку

Упродовж січня-лютого 2019 року до місцевих бюджетів Тернопільщини платники податків, які обрали спрощену систему оподаткування, сплатили 142 мільйони 445,6 тисячі гривень єдиного податку. Про це повідомив заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Петро Якимчук.

— Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 18 мільйонів 182,7 тисячі гривень або на 14,6 відсотка, — зазначив посадовець. — Майже 62,4 відсотка єдиного податку спрямували приватні підприємці. Вони сплатили з початку року 88 мільйонів 892,3 тисячі гривень єдиного податку. Це на 16 мільйонів 427,7 тисячі гривень більше, ніж торік. Юридичні особи спрямували до місцевих бюджетів області 19 мільйонів 498,5 тисячі гривень цього платежу.

За січень-лютий платники сплатили також 34 мільйони 54,8 тисячі гривень фіксованого податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 3 мільйони 467,4 тисячі гривень або на 11,3 відсотка.

За словами заступника начальника фіскального відомства в області єдиний податок — це платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Тому суб’єкти господарювання, які обирають спрощену систему оподаткування та сплачують своєчасно податки, сприяють розвитку і благоустрою місцевих територіальних громад, втіленню їхніх програм та соціальних потреб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області