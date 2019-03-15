Понад 530 мільйонів податку на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб є одним із бюджетоформуючих платежів місцевих скарбниць. Упродовж січня-лютого 2019 року платники Тернопільщини сплатили 530 мільйонів 309 тисяч гривень цього податку.

Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження платежу зросли на 102 мільйони 427,5 тисячі гривень або майже на 24 відсотки».

Із загальної суми податку місцеві скарбниці отримали 395 мільйоні 519,8 тисячі гривень, що на 11 мільйонів 759,8 тисячі гривень більше, ніж у січні-лютому 2018 року. До державного бюджету платники спрямували 134 мільйони 789,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 3 мільйони 989,2 тисячі гривень.

— Варто зазначити, що в доходах обласного бюджету податок на доходи фізичних осіб займає понад 87 відсотків і є основним джерелом їх зростання, – розповів Ігор Комендат. — Резерви додаткових надходжень податку насамперед пов’язані зі збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області