Де зареєстровані, там і декларуйте доходи

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік.

Місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Окрім того, відповідно до пункту 49.1 статті 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається за звітний період в установлені ним строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків. Відповідно ж до пункту 45.1 статті 45 Кодексу платник податків — фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Одночасно платник податків — фізична особа може мати не більше однієї податкової адреси.

Отож, платник податків, який, відповідно до норм чинного законодавства, зобов’язаний (має право) надати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але на той час проживає не за місцем реєстрації, то він має подати декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області