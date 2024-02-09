Виконали свій конституційний обов’язок

Свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів, отриманих у 2023 році, виконали 1005 жителів Тернопільщини. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Із загальної кількості декларацій 571 подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, 434 — особами, які виявили бажання скористатися правом на податкову знижку. Загалом декларанти заявили про отримання 77,6 мільйона гривень доходу.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 3,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та один мільйон гривень військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання доходів за договорами спадщини та дарування і продажу рухомого чи нерухомого майна. Так, 202 з них отримали 58,4 мільйона гривень доходів за договорами спадщини чи дарування, а 66 отримали 4,6 мільйона гривень доходу від продажу нерухомого чи рухомого майна.

Податківці нагадали, що громадяни, які у 2023 році отримували доходи, з яких податок не сплачувався, зобов’язані задекларувати їх до першого травня.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області