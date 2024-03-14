Упродовж січня-лютого цього року свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів упродовж виконали 2833 жителі Тернопільщини. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Із загальної кількості декларацій 1180 подано громадянами, які були зобов’язані задекларувати свої доходи, 1653 — тими, хто виявив бажання скористатися правом на податкову знижку. Загалом же декларанти заявили про отримання 176,5 мільйона гривень доходу.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 8,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 2 мільйони гривень військового збору.

А після проведеної роз’яснювальної роботи 52 громадяни нашої області, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок та задекларували 6,9 мільйона гривень доходу. Також восьмеро громадян задекларували 0,7 мільйона гривень інвестиційних доходів, 89 задекларували 2,2 мільйона доходів від здачі в найм майна, 35 отримали 4,3 мільйона гривень доходів від незалежної професійної діяльності, 520 громадян отримали 113,7 мільйона гривень доходів за договорами спадщини чи дарування, 141 наш земляк отримав 9,7 мільйона гривень доходу від продажу нерухомого чи рухомого майна.

Найбільші до сплати суми податку на доходи фізичних осіб (5,8 мільйона гривень), задекларували громадяни, які отримали подарунки та спадщину, 0,8 мільйона — особи, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності, 0,3 мільйона — громадяни, які отримали доходи від продажу нерухомого чи рухомого майна 70,7 тисячі гривень — від здачі в найм нерухомого чи рухомого майна 1 мільйон 246,7 тисячі гривень — громадяни, які отримували іноземні доходи.

Варто також нагадати, що цьогорічна деклараційна кампанія триває. Відтак громадяни, які у 2023 році отримували доходи, з яких податок не сплачувався, зобов’язані задекларувати їх до першого травня.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області