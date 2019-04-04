І хто ж звільняється від сплати земельного податку?

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

Від оподаткування звільняються:

— земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, і, відповідно до міжнародних договорів (угод), Верховна Рада надала дозвіл на використання приміщень і прилеглих до них земельних ділянок на безоплатній основі (підпункт 283.1.7 пункту 283.1 статті 283);

— земельні ділянки, надані для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку (підпункт 283.1.8 пункту 283.1 статті 283).

Податковий кодекс також передбачає реалізацію принципу платності користування землею в двох формах: земельний податок, який сплачується власниками земельних ділянок, а також постійними користувачами земельних ділянок державної або комунальної власності. При цьому орендна плата справляється на умовах договору оренди за надані в строкове користування земельні ділянки державної або комунальної власності (підпункт 14.1.147 пункту 14.1 статті 14). Пільги зі сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Кодексом не передбачено.

Чинний довідник інших податкових пільг за номером 91/2 станом на 1 січня 2019 року в розділі «Пільги по платі за землю» за кодом 18010508 ідентифікує пільгу з несплати земельного податку для земель, визначених статтею 283 Податкового кодексу.

Водночас, згідно з пунктом 284.3 статті 284 Кодексу, якщо платники земельного податку, які користуються пільгами, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Тобто, юридичні особи (в тому числі релігійні організації, дипломатичні представництва), які користуються земельними ділянками, що відповідають вимогам підпунктів 283.1.7 і 283.1.8 пункту 283.1 статті 283, і надають їх в оренду, або розташовані на них окремі будівлі, споруди (їх частини), сплачують земельний податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області