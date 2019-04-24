Із першого липня — реалізація пального за новим порядком

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» із 1 липня 2019 року передбачено новий Порядок електронного адміністрування реалізації пального для усіх споживачів.

Під зміни потраплять усі суб’єкти господарювання, в котрих зберігається паливо в ємкостях понад 200 кубічних метрів, і хто отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що перевищують 1000 кубічних метрів. Це також стосується фізичних осіб — підприємців, платників єдиного податку четвертої групи, які отримують протягом календарного року пальне в обсягах понад 10000 кубічних метрів.

Такі суб’єкти господарювання зобов’язані реєструватися платниками акцизного податку, отримувати ліцензії, вести щоденний облік та подавати електронну звітність до фіскальної служби про щоденні залишки пального та обсяги реалізованого (використаного) пального.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області