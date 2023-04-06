Подання звітності при реалізації пального

Відповідно до підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 Податкового кодексу України (ПКУ) особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку контрольними органами за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних представництв, місцем проживання фізичних осіб-підприємців до початку здійснення реалізації пального. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку.

Згідно з п’ятим абзацом пункту 215.1 статті 215 ПКУ пальне належить до підакцизних товарів.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контрольному органу, в якому перебуває на обліку платник податків (пункт 49.1 статті 49 ПКУ).

Отже, особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку контрольними органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб-підприємців. Декларація акцизного податку подається суб’єктом господарювання до контрольного органу за місцем реєстрації такого суб’єкта господарювання платником акцизного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області