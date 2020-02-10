Дата реалізації пального в акцизній накладній

Пунктом 231.1 статті 231 Податкового кодексу України визначено, зокрема, що платник податку при ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених статтею 229, або реалізації пального або спирту етилового зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН) із дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу визначено, зокрема, що реалізація пального або спирту етилового для цілей розділу VI «Акцизний податок» Кодексу — будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне або спирт етиловий чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:

— до акцизного складу;

— до акцизного складу пересувного;

— для власного споживання чи промислової переробки;

— будь-яким іншим особам.

Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:

— у споживчій тарі ємністю до п’яти літрів (включно), крім операцій із реалізації такого пального його виробниками;

— при використанні пального суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу/акцизного складу пересувного, що передано (відпущено, відвантажено) платником акцизного податку таким суб’єктам господарювання виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.

До власного споживання також відносяться операції із заправлення пальним за договорами підряду при одночасному виконанні умов, визначених підпунктами «а-в» підпункту 14.1.212 згаданого пункту 14.1 статті 14.

Пунктом 231.3 статті 231 Кодексу визначено, зокрема, що акцизна накладна складається платником податку, зокрема, в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального.

При цьому у випадках, ним же визначених, платникам податку також надається право складання акцизної накладної за щоденними підсумками операцій, та зведеної акцизної накладної не пізніше останнього дня місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.

Отже, з метою складання акцизної накладної датою здійснення операції з реалізації пального вважається дата передачі (відпуску, відвантаження) такого пального, що засвідчується у первинних документах незалежно від того, коли відбулась оплата або перехід права власності, отримання його покупцем.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області