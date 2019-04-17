Кого мільйонами не здивуєш

Із початку цього року 5682 громадян Тернопільської області подали податкові декларації про отримані доходи. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларацій зросла на 1016.

Про це повідомив заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Петро Якимчук. Він також зазначив, що 2680 осіб заявили про отримання торік неоподаткованих доходів, тому зобов’язані були задекларувати їх. Ще 3002 мешканці краю забажали скористатися своїм правом на податкову знижку.

— Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 7,4 мільйона гривень, що на 2,6 мільйона більше, ніж у першому кварталі торік, — додав Петро Якимчук. — Про отримання доходів понад мільйон гривень заявили сімнадцять осіб. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 54,6 мільйона гривень. Торік було десять таких мешканців Тернопільщини. Серед основних джерел доходів мільйонерів продаж нерухомого та рухомого майна, спадщина чи дарування, іноземні доходи, додаткове благо тощо. За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити понад мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб та 212,8 тисячі гривень військового збору.

За результатами проведеної роз’яснювальної роботи 30 громадян нашої області, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок та задекларували 300 тисяч гривень доходу. Про отримання інвестиційного прибутку на суму 5,9 мільйона гривень заявили шістнадцять осіб. Ще 202 громадяни задекларували 6 мільйонів гривень доходів від здачі в найм майна. А 705 отримали 83,1 мільйона гривень доходів за договорами спадщини чи дарування. Від продажу нерухомого чи рухомого майна 418 громадян отримали 33,9 мільйона гривень доходу.

Загальна сума задекларованого доходу становить 192,2 мільйона гривень. За результатами проведених перерахунків декларанти визначили до сплати 7,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Найбільше декларацій із тих осіб, які зобов’язані декларувати доходи, отримані у 2018 році, подали мешканці Тернополя — 350 декларацій на суму майже 73 мільйони гривень. Їм нарахували до сплати понад два мільйони податку на доходи фізичних осіб та 513,6 тисячі гривень військового збору. В Чортківському районі 242 декларанти заявили про отримання 7,6 мільйона гривень доходів, а нараховані податкові зобов’язання склали 378,7 тисячі гривень податку та 96,7 тисячі гривень військового збору. На Борщівщині та Кременеччині задекларували неоподатковані доходи відповідно 299 та 216 осіб на суму 5,5 та 6,1 мільйона гривень. Сплатять мешканці цих районів відповідно 359,3 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб і 80,6 тисячі військового збору та 343,2 тисячі гривень податку і 88,9 тисячі військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області