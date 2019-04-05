Майже 30-мільйонний плюс

Упродовж січня-березня 2019 року платники податків Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 115,8 мільйона гривень податку на прибуток. Майже 89 відсотків від надходження отримав державний бюджет, а 11 відсотків — місцеві: відповідно 103 мільйони і 12,8 мільйона гривень.

Сплачена сума перевищила очікувані надходження на 34,8 відсотка. Відтак бюджет додатково отримав 29,9 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до зведеного бюджету збільшилися на 22,8 мільйона або на 24,5 відсотка.

До загального фонду зведеного бюджету в першому кварталі цього року суб’єкти господарювання сплатили 2,5 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, а це на 1,4 мільйона більше, ніж очікувалося.

У березні цього року до зведеного бюджету бізнес спрямував 79 мільйонів гривень податку на прибуток, що на 10,5 відсотка перевищило очікування. Тож бюджети додатково отримали 71,6 мільйона гривень. Порівняно з торішнім першим кварталом надходження податку на прибуток до зведеного бюджету збільшилися на 26 мільйонів гривень.

За 2018 рік платники Тернопільщини подали 3447 податкових декларацій із податку на прибуток підприємств. Вони задекларували доходи на загальну суму 39,2 мільярда гривень, а нарахування з податку на прибуток склали 109,2 мільйона гривень.

Збиткову діяльність за цей період задекларували 549 суб’єктів господарської діяльності. Заявлена ними сума збитків склала 2,7 мільйона гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області