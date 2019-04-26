Наповнюються місцеві скарбниці

Упродовж січня-березня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили 819 мільйонів 770,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 154 мільйони 381,4 тисячі більше, ніж торік за аналогічний період.

З усієї суми надходжень до державного бюджету платники спрямували 208 мільйонів 148,5 тисячі гривень, а місцеві скарбниці поповнилися на 611 мільйонів 621,8 тисячі гривень.

Варто зауважити, що платниками цього податку є як фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні та іноземні доходи, так і фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

Платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. Скажімо, по області частка податку на доходи фізичних осіб у надходженнях до місцевих бюджетів складає 70, а в скарбниці Тернополя — 60 відсотків. Причому основну частину в надходженнях платежу займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія тіньовим процесам на ринку праці — одне з пріоритетних завдань ДФС в області. Серед вжитих заходів — роз’яснювальна і контрольно-перевірочна робота, застосована до суб’єктів господарювання, де існують ризики виплати нелегальної зарплати чи мінімізації сплати податкових платежів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області