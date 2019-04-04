Ніхто, крім керівника

Подання електронних документів платниками податків здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557, що визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з першим пунктом розділу ІІ порядку електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства та на підставі договору про визнання електронних документів, що визначає взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу.

Відповідно до першого пункту розділу ІІІ порядку юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти, контролюючі органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування набувають статусу суб’єктів електронного документообігу з дати укладення договору, примірну форму якого визначено в додатку 1 до порядку, шляхом приєднання до нього на підставі заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів у порядку, визначеному розділом ІІІ порядку.

Автор створює заяву про приєднання до договору в електронному вигляді. Всі реквізити заяви про приєднання до договору обов’язкові для заповнення. У випадку їхньої відсутності заява про приєднання до договору до розгляду не приймається, формується перша квитанція із зазначенням причини неприйняття та надсилається автору (пункт 2 розділу ІІІ порядку).

Пунктом 2 розділу І порядку визначено, що підписувач — це посадова або уповноважена особа суб’єкта електронного документообігу, яка на законних підставах від свого імені або за дорученням особи, яку представляє, завершує процес створення електронного документа шляхом накладання електронного цифрового підпису.

Підписувачем заяви про приєднання до договору має бути особа, яка, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, є керівником. За наявності електронної печатки на заяву про приєднання до договору спочатку накладається електронний цифровий підпис, після нього — електронна печатка (пункт 4 розділу ІІІ порядку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області