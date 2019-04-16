Погашають податковий борг

Упродовж січня–березня 2019 року 329 юридичних осіб, які допустили податковий борг на початок року, скоротили його на 61,7 мільйона гривень. Зокрема, 235 суб’єктів господарювання виплатили 52,7 мільйона податкової заборгованості.

За рахунок погашення податкового боргу в першому кварталі цього року до зведеного бюджету надійшло 11,2 мільйона гривень, що на 2,9 мільйона більше, ніж у торішньому аналогічному періоді. При цьому державний бюджет отримав 6,8 мільйона гривень — на 1,7 мільйона більше ніж торік за три місяці.

Таких результатів вдалося досягти завдяки комплексу вжитих заходів задля скорочення податкового боргу. Зокрема, в січні–березні 2019 року фахівці фіскальної служби області подали до суду двадцять звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 18,5 мільйона гривень. Органи правосуддя задовольнили одинадцять з них на суму 2,1 мільйона. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено сім позовів на суму податкового боргу 2,4 мільйона гривень.

За рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшло 321,3 тисячі гривень, що на 11 тисяч більше, ніж у торішньому аналогічному періоді. Зокрема, держбюджет отримав 54,5 тисячі гривень — на 10,4 тисячі більше. А до місцевих бюджетів надійшло 266,8 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області