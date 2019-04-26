Понад 1660 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

На початок квітня 2019 року на обліку в Тернопільській митниці ДФС перебувало 1664 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Про це повідомила начальник відомства Оксана Антонович.

Із початку року вони оформили 16782 митні декларації, з яких 12717 — імпортні, а 4065 — експортні. Порівняно з торішнім аналогічним періодом їхня кількість зросла на 120,5 відсотка. Всі декларації стовідсотково оформлені в електронному вигляді.

Упродовж цього періоду тернопільські митники оформили 198,7 тисячі тонн вантажів, зокрема, ввезених — 31,2 тисячі тонн, а вивезених — 167,5 тисячі тонн. Це перевищило аналогічний торішній показник на 77,5 тисячі тонн або на 63,9 відсотка. В тому числі оформили на 1,7 тисячі тонн більше імпортних вантажів та на 75,8 тисячі тонн більше експортних.

Загальний товарообіг склав 217,3 мільйона доларів США. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року він збільшився трохи більше, ніж на 7 відсотків.

Серед основних товарів, що найбільше експортувалися, електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів, як продукти переробки на митній території тощо) — 38 відсотків від загальної частки експортованих товарів, продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний) — 12,5 відсотка. Трохи менше відправили на експорт м’яса яловичини та цукру і кондитерських виробів — відповідно 8,4 і 8,3 відсотка.

Найчастіше імпортували електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) — понад 28 відсотків від загальної частки імпортованих товарів, транспортні засоби — 22,7 відсотка та механічне обладнання — 10 відсотків.

Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 65-ти країн світу. Перші позиції серед них займають Польща (50,4 відсотка від усього товарообігу), Німеччина (8,5 відсотка), Великобританія (4,2 відсотка), США (3,7 відсотка), Швейцарія (3,4 відсотка).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області