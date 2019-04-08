Понад шістдесят мільйонів військового збору

Упродовж січня-березня 2019 року платники податків Тернопільської області спрямували на потреби армії 60,6 мільйона гривень військового збору. Надходження платежу перевищило очікувані на 7,9 відсотка.

Відтак на обороноздатність країни додатково сплатили 4,4 мільйона гривень. Порівняно з торішнім першим кварталом сплата військового збору зросла на 10,9 мільйона гривень або на 22 відсотки. Лише в березні цього року платники Тернопільщини сплатили 21,3 мільйона гривень платежу. Це на 3,6 мільйона більше, ніж торік у березні.

Військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику в зв’язку з трудовими відносинами. Ось чому платники, які бажають підтримувати армію, повинні дбати про отримання легальних доходів. Ставка військового збору складає 1,5 відсотка від об’єкту оподаткування. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків. Військовий збір у повному обсязі перераховується до державного бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області