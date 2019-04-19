Із початку цього року 3002 мешканці Тернопільської області подали до фіскальних органів декларації про майновий стан, аби скористатися своїм правом на податкову знижку. Вони задекларували 39,9 мільйона гривень витрат.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів зросла на 308 осіб, а сума витрат збільшилася на 9,9 мільйона гривень. Більшість, а це — 2644 особи чи 88,1 відсотка — подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 306 декларантів. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 29 мешканців Тернопільщини. Понесені витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей та витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів дали право на податкову знижку відповідно 15-ти та шістьом декларантам. Ще двоє осіб задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

За насідками перерахунків цим громадянам нараховано до повернення 6,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Трохи більше 42 відсотків (2,9 мільйона гривень) визначеної до відшкодування суми вже повернули декларантам.

Деклараційна кампанія триває з 1 січня до 1 травня звітного року. Проте громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію впродовж року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області