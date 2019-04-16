Суттєво більше від очікуваного

Упродовж січня-березня 2019 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 17 мільйонів 193 тисячі гривень. Це перевищило очікувані надходження на 2,9 мільйона.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 4,4 мільйона гривень. Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат. Він також зазначив, що левова частка сплати припадає на власників нерухомості — юридичних осіб, які забезпечили надходження 89 відсотків платежу.

— Юридичні особи сплатили понад 15 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, — констатував посадовець. – Це на 3,4 мільйона більше, ніж у першому кварталі минулого року. Мешканці області сплатили за нерухомість майже 2,2 мільйона гривень, що перевищило торішні надходження за три місяці на 983,7 тисячі гривень.

Не зайвим буде нагадати, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Юридичні особи самостійно визначають суму податку до сплати в декларації та сплачують податок за 2019 рік. Фізичним особам податок нараховують органи фіскальної служби, вручаючи їм податкові повідомлення-рішення. Громадяни в цьому році сплачують податок на нерухомість за об`єкти, що були у володінні в 2018 році.

Власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів для квартири та/або 500 квадратних метрів для будинку, сплачують додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об’єктів житлової нерухомості. Платіж нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Ставки податку встановлюються рішеннями місцевих рад.

Варто мати на увазі, що фізичні особи сплачують податок протягом шістдесяти днів із моменту вручення податкового повідомлення-рішення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області